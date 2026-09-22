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Roma, ora sei una macchina da gol: dieci partite consecutive con almeno due reti, è record. Con Gasp nessun ko dopo cinque partite, non accadeva dal 2014-2015

Focus
di gabrielechianello
martedì, 22 settembre 2026 alle 10:34
Gasperini
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L’inizio di stagione della Roma è stato travolgente, con la squadra giallorossa che ha dato dimostrazione di aver assimilato sempre di più le tattiche e i meccanismi di gioco imposti da mister Gasperini, ottenendo 4 vittorie contro Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino ed un solo pareggio contro l’Inter nelle prime cinque giornate di campionato.
In tutte queste gare, la squadra giallorossa ha realizzato almeno 2 gol. Sommate alle ultime cinque partite dello scorso campionato, sono dieci le partite consecutive dove la squadra di Gasperini ha realizzato almeno 2 reti. Si tratta di un record assoluto nella storia del club. Questo a testimoniare di come il tecnico ex Atalanta stia trasformando la squadra a sua immagine e somiglianza.
Non solo gol, però. L'ultima volta che la squadra giallorossa non aveva perso neanche una delle prime cinque gare stagionali risale a più di un decennio fa. Era la stagione 2014/15, e sulla panchina della Roma sedeva Rudi Garcia. In quel caso, però, Totti e compagni le vinsero tutte. 
Inoltre, il club capitolino è rimasto imbattuto anche nella partita d'esordio in Champions League grazie al pareggio contro il Fenerbahçe. In Italia, tra campionato e coppe, è l'unica squadra a non aver perso neanche un match. Un primato che condivide in Europa con Liverpool, Brentford, Friburgo, Bayern, Barcellona, Paris Fc, Monaco ed un'altra squadra di proprietà dei Friedkin, l'Everton.

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