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Pisilli stakanovista: è il giocatore che ha percorso più km in una singola partita (FOTO)

Campionato
di gabrielechianello
martedì, 22 settembre 2026 alle 11:58
Pisilli
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Tra i protagonisti di questo grande inizio di stagione della Roma c'è sicuramente Niccolò Pisilli. Il centrocampista italiano sta trovando sempre più spazio nelle gerarchie di mister Gasperini, riuscendo anche a realizzare due gol in questo avvio di campionato contro Fiorentina e Torino. Oltre ai gol, il classe 2004 è primo in un importante statistica: come riportato da SofaScore, è al primo posto per km percorsi in una singola gara. Si tratta del match proprio contro i granata, dove il centrocampista ha coperto una distanza di ben 12.53 km, finendo con i crampi dopo la rete del 2-0 a causa del grande consumo di energie. Un dato che mostra il grande impegno e sacrificio che il talento romanista mette in ogni partita.

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