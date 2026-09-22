Hermoso, relax sul green: il difensore si concede una giornata di golf dopo l’Inter

Dopo gli impegni sul campo, con un grande inizio di stagione e un gol importantissimo realizzato contro l’Atalanta, Mario Hermoso si concede qualche ora di relax lontano dal calcio. Il difensore è stato immortalato mentre si dedica al golf, mostrando un lato più informale della sua quotidianità.

Una pausa all’insegna dello sport e del divertimento per il difensore spagnolo, che ha approfittato del tempo libero per cimentarsi con mazze e palline sul green. Un’immagine diversa rispetto a quella del calciatore, ma che racconta la sua passione per le attività sportive anche fuori dal rettangolo di gioco.