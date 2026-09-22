Pressing alto in Serie A: la Roma è seconda alle spalle del Frosinone dopo cinque giornate

Dopo le prime cinque giornate di Serie A arrivano le prime statistiche. La Roma, prima in classifica, è seconda nella speciale classifica delle squadre che effettuano il maggior pressing alto.

I giallorossi di Gasperini sono alle spalle del Frosinone di Alvini - la squadra rivelazione di questo avvio - e davanti al Venezia, ultimo in classifica con zero punti. La Serie A, tra le altre cose, è l'unico campionato dei maggiori cinque europei che ha almeno una neopromossa sul podio. In questo caso ce ne stanno addirittura due.