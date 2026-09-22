Pressing alto in Serie A: la Roma è seconda alle spalle del Frosinone dopo cinque giornate

2/3 - La #SerieA è l'unico campionato dei maggiori cinque tornei europei 2026/27 con almeno una neopromossa sul podio delle squadre che effettuano il maggior pressing alto - ben due: 1° il #Frosinone (PPDA 9.5) e 3° il #Venezia (PPDA 10.5); tra loro la Roma (PPDA 9.9). Coraggio. pic.twitter.com/dTvE1PRguK— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2026
Alla fine della quinta giornata, prima della sosta, la Lazio è prima in classifica. Almeno per quanto riguarda i punti, insieme alla Roma e all'Inter. E, alcuni dati statistici, dicono che per quanto...
Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui...
Domani alle 18:45 la Roma femminile di Piovani debutterà in Champions League, in trasferta, sul campo del Leuven. Dopo la sconfitta nella finale di Women's Cup le giallorosso sono chiamate a mettersi...
A diversi giorni dal match contro l'Inter e all'inizio della lunga sosta per le nazionali, in casa Roma è tempo di primi bilanci. Le attenzioni dell'etere romano sono dedicate a Paulo Dybala, uno dei...
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