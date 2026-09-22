Ryanair sfotte: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio"

Alla fine della quinta giornata, prima della sosta, la Lazio è prima in classifica. Almeno per quanto riguarda i punti, insieme alla Roma e all'Inter.

E, alcuni dati statistici, dicono che per quanto riguarda gli Xg subiti, in questo momento la squadra allenata da Gattuso sarebbe dovuta essere intorno all'ottava posizione insieme al Milan, al Sassuolo, al Como e al Bologna. Un dato che stride con quelli che sono i reali punti, ecco perché l'account Ryanair ha deciso di sfottere: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio".