Ryanair sfotte: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio"

voglio gli stessi angeli custodi della Lazio https://t.co/yKWp1yUz8m— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 22, 2026
Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui...
Domani alle 18:45 la Roma femminile di Piovani debutterà in Champions League, in trasferta, sul campo del Leuven. Dopo la sconfitta nella finale di Women's Cup le giallorosso sono chiamate a mettersi...
Dopo le prime cinque giornate di Serie A arrivano le prime statistiche. La Roma, prima in classifica, è seconda nella speciale classifica delle squadre che effettuano il maggior pressing alto. I gial...
Ryan Friedkin è convolato a nozze nella giornata di sabato, 19 settembre, lo stesso giorno in cui si è giocata Roma-Inter. Il vicepresidente giallorosso si è unito in matrimonio con Julia LeBlanc in u...
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