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Ryan Friedkin si è sposato: il vicepresidente giallorosso ha festeggiato le nozze il giorno di Roma-Inter (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
martedì, 22 settembre 2026 alle 13:56
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Ryan Friedkin è convolato a nozze nella giornata di sabato, 19 settembre, lo stesso giorno in cui si è giocata Roma-Inter. Il vicepresidente giallorosso si è unito in matrimonio con Julia LeBlanc in una cerimonia all'aperto a Saint-Tropez, in Francia.
Ryan Friedkin, inoltre, proprio nella giornata di sabato, come riportato da alcuni media, era atteso all'Olimpico per il big match contro l'Inter, ma proprio nello stesso giorno si è unito in matrimonio in Francia. 
(instyle.com)
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