PRUZZO: "Dybala mi sembra completamente recuperato" - VALDARCHI: "Gli manca solo l'ultimo step: il calciare"

A diversi giorni dal match contro l'Inter e all'inizio della lunga sosta per le nazionali, in casa Roma è tempo di primi bilanci. Le attenzioni dell'etere romano sono dedicate a Paulo Dybala, uno dei migliori giocatori di queste prime partite. "Mi sembra un giocatore totalmente recuperato", dice Roberto Pruzzo. Anche Simone Valdarchi commenta sul tema: "Dai dati risulta che Dybala ha corso addirittura più di Lautaro e Thuram: solo Soulé ha superato, di poco, il fantasista. Manca effettivamente quell’ultimo step, ovvero il calciare".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Gasp l'ha detto che alla ripresa la Roma dovrà giocare in 20. La Roma avrà bisogno di tutti, giocherà 7 partite in 20 giorni. Li vedremo tutti in campo, penso anche Pellegrini, che dopo la sosta sarà una fiche in più. Non ho dubbi sul fatto che li vedremo tutti, penso che in alcune partite Castro e De Roon giocheranno titolari (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che la Roma sia un avversario credibile per l'Inter, anche perché il mercato deve ancora vedersi. Soprattutto in avanti non ci sono alternative al momento. Questo è un bel segnale, con la squadra dell'anno scorso, più Malen che non c'era all'inizio della stagione. E poi Dybala che mi sembra un giocatore totalmente recuperato. Se il resto del mercato ti dà dei segnali positivi alla ripresa, allora possiamo dire che la squadra è migliorata. Il voto a questa prima parte di stagione è buono (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bello parlare di un Dybala ritrovato, vedendo l’inizio di stagione, le partite giocate fino alla fine e la resa fisica, come in Roma-Inter. Dai dati risulta che Dybala ha corso addirittura più di Lautaro e Thuram: solo Soulé ha superato, di poco, il fantasista. Manca effettivamente quell’ultimo step, ovvero il calciare (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Arriva la sosta che interrompe momentaneamente questo bellissimo campionato, con un dato che non si verificava da tempo: nessun risultato è finito 0-0. La questione arbitrale e la conseguente volontà di non appesantire il gioco, ma di velocizzarlo, hanno probabilmente contribuito a questo dato (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala è ancora fondamentale per questa Roma. Mi sembra chiaro che quando non giri al 100%, ne risenta anche Malen. Se in forma, ancora nessuno ha la qualità di Paulo in questa Serie A (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Andrea Verdenelli Andiamo alla pausa con maggiore consapevolezza nei nostri mezzi: abbiamo giocatori di grande qualità. Lautaro Rimane l’attaccante migliore della Serie A (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

La Roma esce dallo scontro al vertice contro l’Inter con molta più consapevolezza di quanto si potesse immaginare. La strada intrapresa è quella giusta (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm101.5)