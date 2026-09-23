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X, Pisilli compie 22 anni. La Roma: "Buon compleanno Niccolò"

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di R.P.
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 11:43
Pisilli (1)
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Giorno di festa per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma oggi compie 22 anni. E anche il club, con un post su X, ha fatto gli auguri al giocatore: "Buon compleanno Niccolò". 

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