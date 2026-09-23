X, Pisilli compie 22 anni. La Roma: "Buon compleanno Niccolò"

Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

set 23, 12:50

Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento gi...