X, Pisilli compie 22 anni. La Roma: "Buon compleanno Niccolò"

🎂 Buon compleanno, Niccolò! #ASRoma pic.twitter.com/9SJ7t5MniG— AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2026
Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento gi...
Prima del Mondiale stando alle informazioni che arrivano dal Messico, la Roma era stata assai vicina a Vasquez, difensore del Genoa. La partenza di Massara poi, ha rallentato questa possibilità. Quind...
LR24 (A. CIARDI) - Ci siamo abituati, più o meno, ai vedovi degli allenatori, dei dirigenti, dei presidenti e addirittura delle maestranze dei club. Siamo spiazzati nel prendere atto che esistono pers...
Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Pepê, classe 1997, esterno brasiliano del Porto. Secondo le informazioni gli agenti avrebbero iniziato a tenere dei colloqui preliminari per il proprio assisti...
Loading