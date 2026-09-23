Rocca sullo stadio della Roma: "Lunedì non dovrebbero esserci sorprese. Per le tempistiche la pubblica amministrazione può poco"

In Portogallo ha già vinto un titolo ed è pure ripartito alla grande. Farioli, tecnico italiano, sta trovando la sua dimensione sulla panchina del Porto. Ha girato già mezza Europa, e prima di accetta...
Un inizio di stagione da sogno quello del Frosinone, in particolare per Giorgi Kvernadze, autore di 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa. L'esterno georgiano ha attirato su di sè l'interesse di mol...
IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Esordio stagionale in Champions League per la Roma. Oggi le capitoline affrontano allo stadio «Den Dreef» l' OH Leuven nel primo impegno della fase a gironi (18.45, Disney+...
Antonio Carlos Zago sa benissimo come vincere uno scudetto. Ha scritto la storia con quello del 2001 e ora ci sta provando da allenatore in Bolivia alla guida dei The Strongest. A quattro giornate dal...
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