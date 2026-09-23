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Rocca sullo stadio della Roma: "Lunedì non dovrebbero esserci sorprese. Per le tempistiche la pubblica amministrazione può poco"

Stadio Roma
di R.P.
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 10:54
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Lo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata, tiene banco in questi ultimi giorni. A parlare oggi è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha concesso un'intervista radiofonica. Lunedì ci sarà la conferenza dei servizi decisoria. "Non dovrebbero esserci sorprese - ha detto Rocca - credo che la volontà di tutte le istituzioni è che lo stadio si faccia. La società ha posto tutte le premesse affinché venga realizzato, io stesso avevo espresso qualche dubbio sulla viabilità per l’ospedale Pertini ma ormai ci siamo. Le criticità iniziali erano legate a questo, il tema della viabilità è fondamentale a Roma, ma su questo la società è sempre stata attenta". 
Si parla anche della possibilità che il nuovo impianto possa ospitare l'Europeo 2032: "Per le tempistiche la pubblica amministrazione poco può, questo è un apparato privato quindi i lavori saranno legati alle ditte che costruiranno l'edificio. L auspicio è che Roma possa ospitare gli Europei, anche se i tempi sono molto stretti. Questa questione l'ha in mano la Uefa ma non ho elementi per capire che cosa si deciderà. Man mano capiremo le vicende, siamo tutti interessati".
(Il Romanista)
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