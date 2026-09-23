Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento giallorosso sarebbe quello di non concedere l'autorizzazione al viaggio.

Il problema ovviamente è legato al calendario. Perché dopo l'appuntamento in programma il 6 ottobre la Roma sarà impegnata nella trasferta sul campo del Como. E poi si comincerà a giocare ogni tre giorni. Quindi il viaggio intercontinentale potrebbe avere delle ripercussioni. Le valutazioni, comunque, sono in corso. Ma la Roma preferirebbe farlo lavorare sereno a Trigoria.

(Corsport)