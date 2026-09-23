Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

Prima del Mondiale stando alle informazioni che arrivano dal Messico, la Roma era stata assai vicina a Vasquez, difensore del Genoa. La partenza di Massara poi, ha rallentato questa possibilità. Quind...
Giorno di festa per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma oggi compie 22 anni. E anche il club, con un post su X, ha fatto gli auguri al giocatore: "Buon compleanno Niccolò".
LR24 (A. CIARDI) - Ci siamo abituati, più o meno, ai vedovi degli allenatori, dei dirigenti, dei presidenti e addirittura delle maestranze dei club. Siamo spiazzati nel prendere atto che esistono pers...
Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Pepê, classe 1997, esterno brasiliano del Porto. Secondo le informazioni gli agenti avrebbero iniziato a tenere dei colloqui preliminari per il proprio assisti...
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