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Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

La penna degli Altri
di R.P.
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 12:50
Messi e Dybala
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Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento giallorosso sarebbe quello di non concedere l'autorizzazione al viaggio. 
Il problema ovviamente è legato al calendario. Perché dopo l'appuntamento in programma il 6 ottobre la Roma sarà impegnata nella trasferta sul campo del Como. E poi si comincerà a giocare ogni tre giorni. Quindi il viaggio intercontinentale potrebbe avere delle ripercussioni. Le valutazioni, comunque, sono in corso. Ma la Roma preferirebbe farlo lavorare sereno a Trigoria. 
(Corsport)

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