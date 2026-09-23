News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

De Laurentiis, frecciata a Spalletti e riferimento a Totti: "Quella fiction racconta tutto"

Altre
di gabrielechianello
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 18:41
IMG_6379
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione del Premio Sportivo alla Carriera da parte dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Tra i temi trattati, anche quello del ruolo degli allenatori, in particolar modo di Spalletti.
Il presidente del Napoli ha fatto riferimento anche alla fiction sulla carriera di Francesco Totti, in cui viene raccontato anche il rapporto tra l'ex numero 10 giallorosso e il tecnico di Certaldo. Ecco le parole di De Laurentiis: "Non fatemi parlare di Spalletti. Lei guarda la televisione? C'è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti, con il figlio di Castellitto, e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda… Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l’orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?”.

APPENA ARRIVATO

giorgio rossi

La Roma ricorda Giorgio Rossi a 8 anni dalla sua scomparsa: “Figura indimenticabile del club”

set 23, 19:59

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Giorgio Rossi, storico massaggiatore e figura indimenticabile della Roma. Il 23 settembre 2018 il club giallorosso perdeva uno degli uomini che più a lungo ha...

IMG_6381

Cagliari, Romano: “Sono cresciuto molto alla Roma. Pisilli? Sono contento per lui. Ci ha messo un po' ma è riuscito a trovare spazio”

set 23, 19:40

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano ha rilasciato in un'intervista direttamente dal ritiro di Coverciano in cui ha affrontato diversi temi. L'ex Roma, convocato per la prima volta in nazi...

Roma femminile

Women's Champions League, OH Leuven-Roma 0-0: nessuna rete all'esordio europeo. Pandini spreca un rigore all'ultimo minuto

set 23, 17:50

Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso s...

BeFunky-collage (4)

VIDEO - Da Dybala a Ghilardi: la Roma presenta una nuova modalità di EA FC 27 tra parrucche, baffi e look improbabili

set 23, 17:38

Con un video divertente, tra maschere, baffi e scherzi, la Roma ha presentato la modalità 'The Ground' del nuovo videogioco EA Sports Fc 27. Da Dybala a Castro, a Pisilli e Ghilardi, alcuni calciatori...

NOTIZIE POPOLARI
IPA_Agency_IPA72662067-e1773147239741

Calciomercato Roma: occhi su Bakola del Sassuolo

set 22, 20:54
balerdi 2

Lo manda Samuel

set 23, 7:57
Progetto senza titolo

I vedovi

set 23, 11:19
kvernadze-frosinone

Calciomercato Roma: i giallorossi sulla tracce di Kvernadze. Su di lui anche Fiorentina e Napoli

set 23, 9:51
Messi e Dybala

Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

set 23, 12:50
7226864_12104800_rocca

Rocca sullo stadio della Roma: "Lunedì non dovrebbero esserci sorprese. Per le tempistiche la pubblica amministrazione può poco"

set 23, 10:54
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading