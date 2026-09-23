De Laurentiis, frecciata a Spalletti e riferimento a Totti: "Quella fiction racconta tutto"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione del Premio Sportivo alla Carriera da parte dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Tra i temi trattati, anche quello del ruolo degli allenatori, in particolar modo di Spalletti.

Il presidente del Napoli ha fatto riferimento anche alla fiction sulla carriera di Francesco Totti, in cui viene raccontato anche il rapporto tra l'ex numero 10 giallorosso e il tecnico di Certaldo. Ecco le parole di De Laurentiis: "Non fatemi parlare di Spalletti. Lei guarda la televisione? C'è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti, con il figlio di Castellitto, e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda… Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l’orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?”.