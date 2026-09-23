De Laurentiis, frecciata a Spalletti e riferimento a Totti: "Quella fiction racconta tutto"

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Giorgio Rossi, storico massaggiatore e figura indimenticabile della Roma. Il 23 settembre 2018 il club giallorosso perdeva uno degli uomini che più a lungo ha...
Il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano ha rilasciato in un'intervista direttamente dal ritiro di Coverciano in cui ha affrontato diversi temi. L'ex Roma, convocato per la prima volta in nazi...
Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso s...
Con un video divertente, tra maschere, baffi e scherzi, la Roma ha presentato la modalità 'The Ground' del nuovo videogioco EA Sports Fc 27. Da Dybala a Castro, a Pisilli e Ghilardi, alcuni calciatori...
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