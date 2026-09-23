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Women's Champions League, OH Leuven-Roma 0-0: segui in diretta. Inizia il match!

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 17:50
Roma femminile
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Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso sceglie il 4-3-1-2 per il match d'esordio nella massima competizione europea. In porta c'è Baldi, mentre la difesa è composta da Thogersen, Ottey, Oladipo e Oliviero. A centrocampo ci sono Rieke, Doms e Greggi. Poi Giugliano trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Van Dooren e Corelli. 
OH LEUVEN (4-3-1-2): Seynhaeve; Janssen, Smit, Gielen, Biesmans; Everaerts, Papatheodorou, De Ceuster; Bosteels; Kuijpers, Conijnenberg. A disp.: Lammertijn, Demol, Virág Nagy, Van Raay, Lafaix, Van Besauw, Van Holderbeke, Heremans, Hermans, Verstrepen, Ollivier, Dekker. All.: Ster Habibzadeh.
ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thøgersen, Ottey, Oladipo, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano; Van Dooren, Corelli. A disp.: Soggiu, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Piemonte, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska. All.: Gian Piero Piovani.
Arbitro: Frida Klarlund
Assistenti: Katrine Stensholm - Sidsel Rasmussen.
Quarto Ufficiale: Nanna Løf Andersen​​​​​​​ 
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1'- Inizia la Champions League della Roma femminile!

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