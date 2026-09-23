Women's Champions League, OH Leuven-Roma 0-0: segui in diretta. Inizia il match!

Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso sceglie il 4-3-1-2 per il match d'esordio nella massima competizione europea. In porta c'è Baldi, mentre la difesa è composta da Thogersen, Ottey, Oladipo e Oliviero. A centrocampo ci sono Rieke, Doms e Greggi. Poi Giugliano trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Van Dooren e Corelli.

OH LEUVEN (4-3-1-2): Seynhaeve; Janssen, Smit, Gielen, Biesmans; Everaerts, Papatheodorou, De Ceuster; Bosteels; Kuijpers, Conijnenberg. A disp.: Lammertijn, Demol, Virág Nagy, Van Raay, Lafaix, Van Besauw, Van Holderbeke, Heremans, Hermans, Verstrepen, Ollivier, Dekker. All.: Ster Habibzadeh.

ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thøgersen, Ottey, Oladipo, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano; Van Dooren, Corelli. A disp.: Soggiu, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Piemonte, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska. All.: Gian Piero Piovani.

Arbitro: Frida Klarlund

Assistenti: Katrine Stensholm - Sidsel Rasmussen.

Quarto Ufficiale: Nanna Løf Andersen​​​​​​​

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