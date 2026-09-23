Lazio, Frattesi: "Scudetto? Chiedete a Roma e Inter"

Davide Frattesi ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano. Il centrocampista della Lazio si è espresso anche sull'inizio di stagione della squadra biancoceleste e ha parlato di ambizioni Scudetto che però, almeno secondo lui, riguardano Roma e Inter: "Onestamente non mi aspettavo un avvio di campionato così. Abbiamo iniziato con l'entusiasmo basso dopo Mantova, i presupposti non erano dei migliori. Quello che mi piace è che si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza, perché riesci a smaltire bene le delusioni e a ricaricarti. Per lo Scudetto chiedete ai ragazzi dell'Inter e della Roma".