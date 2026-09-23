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MORA: "Spero di vincere dei titoli con la Roma. Difficile lasciare il Porto, sarà sempre casa mia"

Interviste AS Roma
di MV
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 15:40
mora
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Rodrigo Mora, talento della Roma ex Porto, ha rilasciato un'intervista a Canal 11. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal portoghese: 
"È stato un cambiamento diverso. Ho vissuto 19 anni a Porto e 10 ho giocato per il Porto. È una cultura diversa. Ma sono contento del cambiamento. Sarà un cambiamento positivo. Un gol all'esordio con la Roma? Mi piace molto segnare. Segnare per la Roma è stato bellissimo, ma voglio ancora segnare allo Stadio Olimpico. È speciale e non vedo l'ora di segnare allo Stadio Olimpico. Sono contento del mio percorso finora. L'atmosfera allo Stadio Olimpico è qualcosa di davvero speciale e bellissimo e ti fa venire voglia di giocare e segnare per la Roma". Su Dybala: "È uno che ammiravo da bambino, ora poter giocare e allenarmi con lui...vedere le cose che fa, che pochi fanno...È una persona umile e mi ha aiutato molto in questo inizio alla Roma. Mi piace come giocatore e come persona. Sono grato di poter giocare al suo fianco".
Ha inoltre commentato l'addio al Porto: "Gli addii non sono mai facili. È stato difficile. È stato un lungo periodo, era casa mia. Sarà sempre casa mia. Tutti i cicli si chiudono, possono riaprirsi più tardi. Me ne vado con il cuore pieno, sono stato un campione con il mio club. Me ne vado da campione e continuerò a essere un altro tifoso del Porto, ora tifando dall'Italia. Auguro loro buona fortuna. So che le cose vanno bene, spero che continuino così e che arrivi il secondo scudetto". Un commento sul trasferimento in giallorosso: "Sapevo di aver bisogno di una nuova sfida nella mia vita. Sono grato per tutti questi anni, ma era quello che volevo, una nuova sfida in un campionato competitivo come quello italiano".
Sui suoi sogni: "Il calcio cambia tutto molto velocemente. Ora voglio fare una buona stagione alla Roma. Ho fatto il mio debutto in Champions League, è stato un passo importante. Spero di vincere titoli alla Roma e di giocare il miglior calcio possibile. Siamo in una buona fase, ma è un campionato molto competitivo. Siamo sulla strada giusta". Ha chiuso l'intervista parlando della Nazionale: "È il sogno di tutti. Ho Sono già stato convocato due volte, mi sono infortunato. Fa parte del gioco, abbiamo un sogno. Passo dopo passo, e continuando a lavorare, un giorno si realizzerà".
(Canal 11) 

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