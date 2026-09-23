Calciomercato Roma: Bakola nel mirino dei giallorossi. C'è anche la Juventus

Rodrigo Mora, talento della Roma ex Porto, ha rilasciato un'intervista a Canal 11. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal portoghese: "È stato un cambiamento diverso. Ho vissuto 19 anni a Porto e 10 ho...
Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento gi...
Prima del Mondiale stando alle informazioni che arrivano dal Messico, la Roma era stata assai vicina a Vasquez, difensore del Genoa. La partenza di Massara poi, ha rallentato questa possibilità. Quind...
Giorno di festa per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma oggi compie 22 anni. E anche il club, con un post su X, ha fatto gli auguri al giocatore: "Buon compleanno Niccolò".
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