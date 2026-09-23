Calciomercato Roma: Bakola nel mirino dei giallorossi. C'è anche la Juventus

Darryl Bakola è finito nel mirino della Roma e della Juventus. Il 18enne del Sassuolo è entrato tra i profili prioritari dei giallorossi per il futuro, riferisce la testata sportiva. Bakola era già stato segnalato alla Roma da Benatia, ma Carnevali è arrivato prima di tutti. Il centrocampista potrebbe essere il Koné del futuro o l'Ederson dei tempie dell'Atalanta, in grado ribaltare l'azione e capace di trovare anche la rete. La Roma resterà in agguato, ma intanto i giallorossi hanno nel mirino anche Giorgi Kvernadze del Frosinone, con dei contatti sottotraccia che proseguiranno.

(gazzetta.it)