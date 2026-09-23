VIDEO - Da Dybala a Ghilardi: la Roma presenta una nuova modalità di EA FC 27 tra parrucche, baffi e look improbabili

Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso s...
Davide Frattesi ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano. Il centrocampista della Lazio si è espresso anche sull'inizio di stagione della squadra biancoceleste e ha par...
Darryl Bakola è finito nel mirino della Roma e della Juventus. Il 18enne del Sassuolo è entrato tra i profili prioritari dei giallorossi per il futuro, riferisce la testata sportiva. Bakola era già st...
Rodrigo Mora, talento della Roma ex Porto, ha rilasciato un'intervista a Canal 11. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal portoghese: "È stato un cambiamento diverso. Ho vissuto 19 anni a Porto e 10 ho...
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