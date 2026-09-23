VIDEO - Da Dybala a Ghilardi: la Roma presenta una nuova modalità di EA FC 27 tra parrucche, baffi e look improbabili

Con un video divertente, tra maschere, baffi e scherzi, la Roma ha presentato la modalità 'The Ground' del nuovo videogioco EA Sports Fc 27. Da Dybala a Castro, a Pisilli e Ghilardi, alcuni calciatori giallorossi si sono travestiti per simulare la nuova modalità del videogioco in cui è possibile vestire a piacimento il proprio avatar.

I giallorossi si sono calati direttamente nella modalità tra maschere, parrucche, baffi e occhiali decisamente improbabili. Un momento spassoso tra compagni di squadra.