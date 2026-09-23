Cagliari, Romano: “Sono cresciuto molto alla Roma. Pisilli? Sono contento per lui. Ci ha messo un po' ma è riuscito a trovare spazio”

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Giorgio Rossi, storico massaggiatore e figura indimenticabile della Roma. Il 23 settembre 2018 il club giallorosso perdeva uno degli uomini che più a lungo ha...
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione del Premio Sportivo alla Carriera da parte dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Tra i temi trattati, a...
Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso s...
Con un video divertente, tra maschere, baffi e scherzi, la Roma ha presentato la modalità 'The Ground' del nuovo videogioco EA Sports Fc 27. Da Dybala a Castro, a Pisilli e Ghilardi, alcuni calciatori...
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