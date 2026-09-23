Cagliari, Romano: “Sono cresciuto molto alla Roma. Pisilli? Sono contento per lui. Ci ha messo un po' ma è riuscito a trovare spazio”

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano ha rilasciato in un'intervista direttamente dal ritiro di Coverciano in cui ha affrontato diversi temi. L'ex Roma, convocato per la prima volta in nazionale da Roberto Mancini, ha parlato anche dell'esperienza alla Roma e il suo ex compagno di squadra Pisilli: “Sono cresciuto molto, prima alla Roma e poi allo Spezia, dove ho fatto le mie esperienze in Serie B. Ora sono al Cagliari, dove sto trovando continuità, e sono molto contento di questo. Ringrazio anche il mister. È successo tanto perché, se fai esperienza e giochi molto, cresci. Sono contento per Pisilli, che ha trovato spazio, anche se ci ha messo un pochino”.

(raisport)