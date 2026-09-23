La Roma ricorda Giorgio Rossi a 8 anni dalla sua scomparsa: “Figura indimenticabile del club”

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano ha rilasciato in un'intervista direttamente dal ritiro di Coverciano in cui ha affrontato diversi temi. L'ex Roma, convocato per la prima volta in nazi...
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione del Premio Sportivo alla Carriera da parte dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Tra i temi trattati, a...
Primo atto della Women's Champions League per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani. Le giallorosse scenderanno in campo, oggi, alle ore 18:45, in Belgio contro l'OH Leuven. Il tecnico giallorosso s...
Con un video divertente, tra maschere, baffi e scherzi, la Roma ha presentato la modalità 'The Ground' del nuovo videogioco EA Sports Fc 27. Da Dybala a Castro, a Pisilli e Ghilardi, alcuni calciatori...
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