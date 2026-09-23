La Roma ricorda Giorgio Rossi a 8 anni dalla sua scomparsa: “Figura indimenticabile del club”

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Giorgio Rossi, storico massaggiatore e figura indimenticabile della Roma. Il 23 settembre 2018 il club giallorosso perdeva uno degli uomini che più a lungo hanno accompagnato la storia della società: dal 1957 al 2012, infatti, Rossi ha dedicato ben 55 anni alla Roma.

La sua avventura iniziò nel settore giovanile, quando venne convocato per seguire i ragazzi giallorossi in una trasferta a Sanremo. Da lì cominciò un percorso destinato a diventare unico. Nel 1965 arrivò il primo ingresso in Prima Squadra e, con il passare degli anni, Rossi divenne un punto di riferimento dello spogliatoio.

Con Nils Liedholm arrivò la definitiva promozione in Prima Squadra. Rossi visse così gli anni più importanti della Roma di Dino Viola, compreso lo storico Scudetto del 1982-83 e la finale di Coppa dei Campioni del 1984. Nel 1986, dopo quasi trent'anni di militanza, diventò il primo massaggiatore della Roma.

Il suo rapporto con i calciatori andava però ben oltre il ruolo professionale. Per generazioni di giocatori fu un confidente, un amico e una presenza costante all'interno dello spogliatoio. Franco Sensi arrivò a definirlo scherzosamente il "vero proprietario della Roma", mentre Luciano Spalletti lo aveva soprannominato il "presidente dello spogliatoio".

Il suo ultimo capitolo in giallorosso arrivò il 5 maggio 2012, prima di Roma-Catania. In quella serata il pubblico dell'Olimpico gli dedicò un lungo applauso e un giro di campo. Totti, De Rossi e Perrotta gli consegnarono una targa e una maglia con il numero 55, a ricorda li anni trascorsi al servizio della Roma.

(asroma.com)