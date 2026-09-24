Roma femminile: è partita la vendita dei biglietti per il derby in programma sabato 3 ottobre (COMUNICATO)

"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 di...
Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...
La Roma alla ripresa del campionato dopo questa lunghissima sosta per la nazionale andrà a giocare sul campo del Como. I giallorossi si presenteranno da primi in classifica. Non c'è solo la voglia di...
Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...
Loading