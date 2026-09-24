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TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 24 settembre 2026 alle 9:46
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È ancora agli inizi la lunga sosta per le nazionali. I giallorossi torneranno in campo contro il Como, ma prima ci saranno i match internazionali. A tal proposito, Riccardo Trevisani ha detto: "Mi aspetto il via libera da parte di Gasperini e della Roma a Dybala e Molina per andare a vedere in Argentina l’addio di Messi alla nazionale". Roberto Pruzzo, invece, ha commentato il rendimento di Rodrigo Mora: "Su Mora mi tengo tutte le mie riserve: avresti dovuto prendere un altro tipo di calciatore, un titolare che per il momento che non hai". 
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Continuo a pensare che l'Inter sia più forte della Roma. Credo che la Roma sia la principale alternativa ai nerazzurri per la corsa allo Scudetto, forse l'unica. I giallorossi devono essere pronti ad approfittare di un'eventuale passo falso della squadra di Chivu (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
La Roma ha preso delle buone alternative in difesa e in attacco c'è Castro che è fortissimo. Su Mora mi tengo tutte le mie riserve: avresti dovuto prendere un altro tipo di calciatore, un titolare che per il momento che non hai (ROBERTO PRUZZORadio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Ad oggi una decisione sul viaggio di Dybala in Argentina non è ancora stata presa ma credo che nei prossimi giorni arriverà il via libera con la speranza che il giocatore torni abile e arruolato per la gara contro il Como (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Romano? Ogni tanto una scelta va fatta sui giovani. Serve anche la parola forte dell’allenatore, che probabilmente a centrocampo si sentiva tutelato da quelli che aveva. Lo stesso Romano voleva giocare, qua avrebbe fatto il quinto centrocampista. Avresti potuto fare un prestito, ma poi c’è stata questa opportunità e alla fine hai fatto questa scelta (LORENZO PES Tele Radio Stereo - 92,7)
Mi aspetto il via libera da parte di Gasperini e della Roma a Dybala e Molina per andare a vedere in Argentina l’addio di Messi alla nazionale (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

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