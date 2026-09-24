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Roma-Slovan Bratislava: è partita la vendita dei biglietti

Biglietti
di Matteo Esposito
giovedì, 24 settembre 2026 alle 16:07
STADIO
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È partita la vendita dei biglietti per Roma-Slovan Bratislava, terza giornata della League Phase di Champions League. La sfida è in programma martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico.
La prima fase di vendita è riservata agli Abbonati Plus e agli Abbonati Prima Squadra Femminile. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso i canali ufficiali del club.

APPENA ARRIVATO

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