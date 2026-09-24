Roma-Slovan Bratislava: è partita la vendita dei biglietti

👉 È partita la vendita per Roma-Slovan Bratislava, matchday 3 di Champions League 🏆— AS Roma (@OfficialASRoma) September 24, 2026
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"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 di...
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