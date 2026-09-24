Serbia-Grecia: Koulierakis parte dalla panchina

🇬🇷 OFFICIAL: Greece's starting XI vs Serbia out!— Hellas Football (@HellasFooty) September 24, 2026
Ivan Jovanovic sticks with a back four as the Ethniki face Serbia away in Belgrade.#SERGRE | #Ethniki | #Greece pic.twitter.com/UH1Iq1C5wB
Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro...
Il trasferimento di Jamie Leweling alla Roma sembrava ad un passo nelle ultime ore di mercato, salvo poi il dietrofront dell'esterno tedesco. Il giocatore piaceva molto ai giallorossi ma non solo. Com...
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"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 di...
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