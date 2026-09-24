Costa d'Avorio-Ghana 2-0: Ndicka in campo per l'intero match

Episodio destinato a far discutere quanto accaduto nel corso della sfida di UEFA Nations League tra Austria e Israele, disputata alla Raiffeisen Arena. La partita è stata infatti segnata da un gesto c...
Alla vigilia dell'esordio in UEFA Nations League contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato a...
Esordio positivo per la Grecia nella nuova edizione della UEFA Nations League. Nel match valido per la prima giornata del Gruppo 2 della Lega A, disputato allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la selez...
Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro...
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