News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

Nazionali
di Paolo Rosi
giovedì, 24 settembre 2026 alle 20:43
roberto mancini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alla vigilia dell'esordio in UEFA Nations League contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:
“Sarà emozionante, come sempre. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni all'Olimpico, speriamo di ripartire col piglio giusto anche domani”, ha esordito il ct parlando delle sue sensazioni sul ritorno nella capitale.
Sullo stato d'animo del gruppo dopo i recenti risultati negativi, l'allenatore ha aggiunto: “Il calcio è fatto anche di sconfitte assurde. Bisogna però andare avanti perché c'è sempre la possibilità di rifarsi velocemente e pensare al futuro”.
Rispondendo a una domanda sull'impatto dei giovani convocati e sulla possibilità di schierare contemporaneamente Moise Kean e Francesco Pio Esposito in attacco, Roberto Mancini ha chiarito: “Kean e Pio Esposito possono giocare insieme, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Speriamo di fare le scelte azzeccate”.
Nel corso della successiva conferenza stampa, il commissario tecnico si è soffermato anche su alcuni singoli e sulle scelte di formazione: “Romano lo conoscevo poco, ma mi ha colpito alla prima giornata di campionato e ho voluto vederlo. Credo possa essere importante per il futuro della Nazionale, gioca di prima ed è stato bravo Ranieri a segnalarlo”. Sulla situazione legata a Tresoldi: “Il ragazzo è stato subito positivo quando ci abbiamo parlato, ma aveva dato la sua parola già all'Under 21 tedesca. Al momento si sente al 50% italiano e al 50% tedesco. Speriamo che la prossima volta si senta italiano al 51%”. Infine, un punto sugli ultimi dubbi di formazione e sulle condizioni fisiche generali del gruppo: “Ho ancora due ballottaggi da risolvere. Zaniolo, Kean e Cambiaghi sono giocatori che in avanti possono giocare in tutti i ruoli. Tonali? Ha un fastidio leggero, non ha avuto altri intoppi e dovrebbe star bene”.
(sport.sky.it)
VAI AL VIDEO

APPENA ARRIVATO

abu farkhi

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

set 24, 22:45

Episodio destinato a far discutere quanto accaduto nel corso della sfida di UEFA Nations League tra Austria e Israele, disputata alla Raiffeisen Arena. La partita è stata infatti segnata da un gesto c...

ndicka costa davorio

Costa d'Avorio-Ghana 2-0: Ndicka in campo per l'intero match

set 24, 21:14

Esordio vincente per la Costa d'Avorio nelle qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2027. Nella sfida della prima giornata del Gruppo C, disputata allo Stade de la Paix di Bouaké, la selezio...

koulierakis-1200x675

Nations League, Serbia-Grecia 1-2: Koulierakis rimane in panchina

set 24, 20:01

Esordio positivo per la Grecia nella nuova edizione della UEFA Nations League. Nel match valido per la prima giornata del Gruppo 2 della Lega A, disputato allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la selez...

real-madrid-v-rayo-vallecano-de-madrid-laliga-ea-sports-2026-27-4-1200x798

Real Madrid, lesione al legamento collaterale per Konatè: in forte dubbio la sua presenza contro la Roma

set 24, 18:46

Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro...

NOTIZIE POPOLARI
Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10
gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48
giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26
Kvernadze

Kvernadze, è derby del sole

set 24, 9:00
big massimo ascolto

TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

set 24, 9:46
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading