Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

Alla vigilia dell'esordio in UEFA Nations League contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Sarà emozionante, come sempre. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni all'Olimpico, speriamo di ripartire col piglio giusto anche domani”, ha esordito il ct parlando delle sue sensazioni sul ritorno nella capitale.

Sullo stato d'animo del gruppo dopo i recenti risultati negativi, l'allenatore ha aggiunto: “Il calcio è fatto anche di sconfitte assurde. Bisogna però andare avanti perché c'è sempre la possibilità di rifarsi velocemente e pensare al futuro”.

Rispondendo a una domanda sull'impatto dei giovani convocati e sulla possibilità di schierare contemporaneamente Moise Kean e Francesco Pio Esposito in attacco, Roberto Mancini ha chiarito: “Kean e Pio Esposito possono giocare insieme, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Speriamo di fare le scelte azzeccate”.

Nel corso della successiva conferenza stampa, il commissario tecnico si è soffermato anche su alcuni singoli e sulle scelte di formazione: “Romano lo conoscevo poco, ma mi ha colpito alla prima giornata di campionato e ho voluto vederlo. Credo possa essere importante per il futuro della Nazionale, gioca di prima ed è stato bravo Ranieri a segnalarlo”. Sulla situazione legata a Tresoldi: “Il ragazzo è stato subito positivo quando ci abbiamo parlato, ma aveva dato la sua parola già all'Under 21 tedesca. Al momento si sente al 50% italiano e al 50% tedesco. Speriamo che la prossima volta si senta italiano al 51%”. Infine, un punto sugli ultimi dubbi di formazione e sulle condizioni fisiche generali del gruppo: “Ho ancora due ballottaggi da risolvere. Zaniolo, Kean e Cambiaghi sono giocatori che in avanti possono giocare in tutti i ruoli. Tonali? Ha un fastidio leggero, non ha avuto altri intoppi e dovrebbe star bene”.

(sport.sky.it)