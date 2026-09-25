Serie A, ufficiali date e orari dalla 13a alla 19a giornata: derby il 13 dicembre alle 12:30. Roma-Juventus il 19 alle 20:45

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate dalla 13ª alla 19ª del campionato 2026/27. Definito quindi il calendario della Roma tra la fine di novembre e l'inizio di gennaio, con diversi big match in programma.

I giallorossi giocheranno Roma-Monza domenica 29 novembre alle 18, mentre la settimana successiva saranno impegnati sul campo del Bologna venerdì 4 dicembre alle 20:45. Il derby contro la Lazio è fissato per domenica 13 dicembre alle 12:30, mentre Roma-Juventus si disputerà sabato 19 dicembre alle 20:45.

Dopo la sosta natalizia la squadra di Gasperini tornerà in campo il 2 gennaio alle 18 contro il Frosinone. Seguiranno la trasferta contro il Venezia, martedì 5 gennaio alle 18:30, e Roma-Milan, sabato 9 gennaio alle 18.

Questo il programma completo della Roma:

13ª giornata: Roma-Monza, domenica 29 novembre ore 18:00

14ª giornata: Bologna-Roma, venerdì 4 dicembre ore 20:45

15ª giornata: Lazio-Roma, domenica 13 dicembre ore 12:30

16ª giornata: Roma-Juventus, sabato 19 dicembre ore 20:45

17ª giornata: Roma-Frosinone, sabato 2 gennaio ore 18:00

18ª giornata: Venezia-Roma, martedì 5 gennaio ore 18:30

19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18:00

Ufficializzato anche il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma affronterà l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico martedì 12 gennaio 2027 alle ore 21:00.