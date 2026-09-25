Serie A, ufficiali date e orari dalla 13a alla 19a giornata: derby il 13 dicembre alle 12:30. Roma-Juventus il 19 alle 20:45

Manu Koné inizia dal 1'. La Francia scenderà in campo alle 20:45 contro la Turchia per il match di UEFA Nations League. Il commissario tecnico della nazionale francese Zinedine Zidane ha deciso di pun...
L’Italia di Roberto Mancini è pronta ad esordire in Nations League contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. A pochi minuti dalla sfida contro i diavoli rossi, il CT azzurro ha scelto gli 11 tito...
Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affro...
Rodrigo Mora è partito titolare con la maglia numero 10 nella sfida tra Portogallo e Bulgaria valida per le qualificazioni al prossimo europeo U21. Per il talento della Roma 90 minuti in campo e un as...
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