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Serie A, ufficiali date e orari dalla 13a alla 19a giornata: derby il 13 dicembre alle 12:30. Roma-Juventus il 19 alle 20:45

Campionato
di Matteo Esposito
venerdì, 25 settembre 2026 alle 17:57
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La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate dalla 13ª alla 19ª del campionato 2026/27. Definito quindi il calendario della Roma tra la fine di novembre e l'inizio di gennaio, con diversi big match in programma.
I giallorossi giocheranno Roma-Monza domenica 29 novembre alle 18, mentre la settimana successiva saranno impegnati sul campo del Bologna venerdì 4 dicembre alle 20:45. Il derby contro la Lazio è fissato per domenica 13 dicembre alle 12:30, mentre Roma-Juventus si disputerà sabato 19 dicembre alle 20:45.
Dopo la sosta natalizia la squadra di Gasperini tornerà in campo il 2 gennaio alle 18 contro il Frosinone. Seguiranno la trasferta contro il Venezia, martedì 5 gennaio alle 18:30, e Roma-Milan, sabato 9 gennaio alle 18.
Questo il programma completo della Roma:
  • 13ª giornata: Roma-Monza, domenica 29 novembre ore 18:00
  • 14ª giornata: Bologna-Roma, venerdì 4 dicembre ore 20:45
  • 15ª giornata: Lazio-Roma, domenica 13 dicembre ore 12:30
  • 16ª giornata: Roma-Juventus, sabato 19 dicembre ore 20:45
  • 17ª giornata: Roma-Frosinone, sabato 2 gennaio ore 18:00
  • 18ª giornata: Venezia-Roma, martedì 5 gennaio ore 18:30
  • 19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18:00
Ufficializzato anche il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma affronterà l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico martedì 12 gennaio 2027 alle ore 21:00.
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