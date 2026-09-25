L'AIAC in visita a Trigoria: incontro con Gasperini e il suo staff (FOTO)

Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affro...
Rodrigo Mora parte dal primo minuto con il Portogallo Under 21. L'ex Porto è stato scelto dal ct Luis Freire nell'undici titolare per la sfida contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni all'Euro...
Sono 36 i Daspo emessi dalla Questura in seguito agli scontri tra tifosi avvenuti dopo Empoli-Roma del 9 marzo 2025. Come riportato dal sito, i provvedimenti riguardano i sostenitori coinvolti negli i...
Serata positiva per Evan Ndicka con la maglia della Costa d'Avorio. Il difensore della Roma è tornato in campo con la propria nazionale, giocando tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-0 contro il Gha...
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