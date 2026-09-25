L'AIAC in visita a Trigoria: incontro con Gasperini e il suo staff (FOTO)

Nella giornata di ieri una delegazione dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha fatto visita a Trigoria per incontrare Gian Piero Gasperini e il suo staff tecnico.

A guidare la delegazione il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri e il segretario generale Luca Perdomi. L'incontro con lo staff giallorosso è stato dedicato al confronto e alla presenza dell'Associazione al fianco degli allenatori e delle squadre che lavorano quotidianamente sul campo, come spiegato dall'AIAC sui propri canali social.