Instagram, Ndicka dopo la vittoria con la Costa d'Avorio: "Aspettavo da tempo questa sensazione. Felice di essere tornato in campo" (FOTO)

Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affro...
Rodrigo Mora parte dal primo minuto con il Portogallo Under 21. L'ex Porto è stato scelto dal ct Luis Freire nell'undici titolare per la sfida contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni all'Euro...
Nella giornata di ieri una delegazione dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha fatto visita a Trigoria per incontrare Gian Piero Gasperini e il suo staff tecnico. A guidare la delegazione il p...
Sono 36 i Daspo emessi dalla Questura in seguito agli scontri tra tifosi avvenuti dopo Empoli-Roma del 9 marzo 2025. Come riportato dal sito, i provvedimenti riguardano i sostenitori coinvolti negli i...
Loading