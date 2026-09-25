News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Empoli-Roma, 36 Daspo per gli scontri tra tifosi: provvedimenti fino a dieci anni

Altre
di Matteo Esposito
venerdì, 25 settembre 2026 alle 16:18
big polizia scontri 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sono 36 i Daspo emessi dalla Questura in seguito agli scontri tra tifosi avvenuti dopo Empoli-Roma del 9 marzo 2025. Come riportato dal sito, i provvedimenti riguardano i sostenitori coinvolti negli incidenti.
I Daspo, arrivati al termine dell'attività investigativa svolta per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili, avranno una durata compresa tra uno e dieci anni.
(tuttomercatoweb.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

Totti

Totti: "Mai incontrati i Friedkin per il mio ritorno alla Roma. Ho declinato l'offerta"

set 25, 17:08

Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affro...

mora tiro

Bulgaria-Portogallo U21: Rodrigo Mora titolare

set 25, 16:38

Rodrigo Mora parte dal primo minuto con il Portogallo Under 21. L'ex Porto è stato scelto dal ct Luis Freire nell'undici titolare per la sfida contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni all'Euro...

AIAC

L'AIAC in visita a Trigoria: incontro con Gasperini e il suo staff (FOTO)

set 25, 16:21

Nella giornata di ieri una delegazione dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha fatto visita a Trigoria per incontrare Gian Piero Gasperini e il suo staff tecnico. A guidare la delegazione il p...

ndicka costa davorio

Instagram, Ndicka dopo la vittoria con la Costa d'Avorio: "Aspettavo da tempo questa sensazione. Felice di essere tornato in campo" (FOTO)

set 25, 16:04

Serata positiva per Evan Ndicka con la maglia della Costa d'Avorio. Il difensore della Roma è tornato in campo con la propria nazionale, giocando tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-0 contro il Gha...

NOTIZIE POPOLARI
ghilardi 2

Italia-Belgio, i 23 convocati di Mancini: escluso Ghilardi

set 25, 10:30
abu farkhi

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

set 24, 22:45
Messi e Dybala

Argentini da Messi, c'è il veto di Gasperini

set 25, 7:38
roberto mancini

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

set 24, 20:43
Kone

Valori di mercato della Serie A: tre romanisti nella Top 11

set 25, 12:02
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading