Empoli-Roma, 36 Daspo per gli scontri tra tifosi: provvedimenti fino a dieci anni

Sono 36 i Daspo emessi dalla Questura in seguito agli scontri tra tifosi avvenuti dopo Empoli-Roma del 9 marzo 2025. Come riportato dal sito, i provvedimenti riguardano i sostenitori coinvolti negli incidenti.

I Daspo, arrivati al termine dell'attività investigativa svolta per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili, avranno una durata compresa tra uno e dieci anni.

(tuttomercatoweb.com)