News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Argentini da Messi, c'è il veto di Gasperini

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
venerdì, 25 settembre 2026 alle 7:38
Messi e Dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi, appuntamento a martedì pomeriggio per la ripresa. [...]
Migliora la forma fisica di Pellegrini che a Como potrà finalmente tornare in campo dopo le due convocazioni con Torino e Inter. Non preoccupano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen. [...]
Ancora al vaglio l'ipotesi di giocare un paio di amichevoli la prossima settimana, ma una decisione ancora non è stata presa anche perché i calciatori a disposizione del tecnico sono pochi soprattutto in attacco dove a disposizione c'è il solo Dybala.
A proposito di Paulo. Si è caricato la squadra sulle spalle in queste prime giornate, non ha ancora segnato ma ha fornito assist (4) e creato occasioni (22). Ma a tenere banco è la situazione legata al possibile viaggio in Argentina del 6 ottobre. Lui e Molina sono stati invitati dalla Federcalcio per la partita d'addio alla Selección di Messi. Tutti i campioni del Mondo del 2022 saranno presenti al Monumental, ma Gasp preferirebbe non lasciarli partire. L'11 ottobre la Roma scenderà in campo a Como e l'allenatore vuole evitare un viaggio intercontinentale a due giocatori che non dovranno neanche glocare. Dall'altra parte c'è la voglia di entrambi di assistere ad una serata che sarà storica per tutti gli argentini. Nei prossimi giorni la decisione.
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

TOTTI Maxima

Totti superconsulente, Carl Brave come Venditti: il basket punta sui vip

set 25, 7:48

Francesco Totti si occuperà di far crescere il numero dei tifosi, Carl Brave ha scritto l'inno. Nel nuovo basket romano uno prova a portare la gente al palazzetto, l'altro a insegnarle cosa cantare. M...

Malen

Malen cerca il socio

set 25, 7:41

Chi può fare compagnia a Malen: Un interrogativo dalla cui risposta passera parecchio delle sorti di una Roma chiamata, dal rientro della sosta in poi, a confermare quanto di buono fatto in questo avv...

Svilar

Mile, numero uno senza Nazionale

set 25, 7:34

Ormai si è arreso. O forse no, perché poi la speranza è veramente l'ultima a morire. Di certo c'è che a differenza di Viktor Navorski, protagonista nel film The Terminal e cittadino dello stato immagi...

Romano

L'emozione dell'esordiente Romano. Gasp lo ha sacrificato, l'azzurro lo ripaga

set 25, 7:30

Un rimpianto capitale, già scritto nel suo cognome. E strano che una società come la Roma, tradizionalmente attenta alla coltura dei prodotti a chilometri zero, si sia lasciata sfuggire un predestinat...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48
giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26
abu farkhi

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

set 24, 22:45
big massimo ascolto

TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

set 24, 9:46
roberto mancini

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

set 24, 20:43
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading