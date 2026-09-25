Argentini da Messi, c'è il veto di Gasperini

Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi, appuntamento a martedì pomeriggio per la ripresa. [...]

Migliora la forma fisica di Pellegrini che a Como potrà finalmente tornare in campo dopo le due convocazioni con Torino e Inter. Non preoccupano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen. [...]

Ancora al vaglio l'ipotesi di giocare un paio di amichevoli la prossima settimana, ma una decisione ancora non è stata presa anche perché i calciatori a disposizione del tecnico sono pochi soprattutto in attacco dove a disposizione c'è il solo Dybala.

A proposito di Paulo. Si è caricato la squadra sulle spalle in queste prime giornate, non ha ancora segnato ma ha fornito assist (4) e creato occasioni (22). Ma a tenere banco è la situazione legata al possibile viaggio in Argentina del 6 ottobre. Lui e Molina sono stati invitati dalla Federcalcio per la partita d'addio alla Selección di Messi. Tutti i campioni del Mondo del 2022 saranno presenti al Monumental, ma Gasp preferirebbe non lasciarli partire. L'11 ottobre la Roma scenderà in campo a Como e l'allenatore vuole evitare un viaggio intercontinentale a due giocatori che non dovranno neanche glocare. Dall'altra parte c'è la voglia di entrambi di assistere ad una serata che sarà storica per tutti gli argentini. Nei prossimi giorni la decisione.

(Il Messaggero)