Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League contro la FIFA: "Serve una riforma della governance"

Bundesliga, Liga, Lega Serie A e Premier League chiedono congiuntamente una profonda riforma della governance della FIFA. Le quattro leghe hanno pubblicato una nota congiunta dal titolo “Per unire il calcio, la FIFA deve riformarsi”, contestando l'attuale concentrazione del potere normativo, commerciale e politico e chiedendo un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni che riguardano il calcio internazionale.

«Una governance della FIFA che concentra un potere normativo, commerciale e politico incontrollato in un singolo ufficio, relegando al contempo le parti interessate a un mero ruolo consultivo, non è adeguata al proprio scopo», si legge nel comunicato. Le leghe richiamano anche la causa per abuso di posizione dominante relativa al Calendario Internazionale delle Partite, presentata alla Commissione Europea nell'ottobre del 2024.

Tre le richieste principali avanzate alla FIFA: assegnare alle parti interessate un ruolo effettivo nel processo decisionale, garantire che le decisioni siano fondate su dati ed evidenze e separare il ruolo normativo della FIFA dalla sua funzione commerciale come organizzatrice delle competizioni internazionali.

Bundesliga, Liga, Serie A e Premier League chiedono inoltre ai candidati alla presidenza della FIFA di aderire a questi principi e di convocare, entro i primi cento giorni del prossimo mandato, una Conferenza sulla Governance presieduta da una figura indipendente.

"È arrivato il momento di decidere non soltanto chi guiderà la FIFA, ma anche come la FIFA dovrà essere guidata – conclude la nota –. Il calcio ha bisogno che la FIFA sia un'istituzione forte. Ma la forza deve andare di pari passo con la responsabilità".