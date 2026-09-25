Italia-Belgio, i 23 convocati di Mancini: escluso Ghilardi

Attesa e trepidazione per il nuovo inizio della Nazionale italiana. La seconda Italia di Mancini ripartirà dallo Stadio Olimpico e dalla sfida contro il Belgio valida per la Nations League. Il CT ha diramato quelli che sono i 23 convocati che prenderanno parte al match, e dunque anche gli 11 esclusi che guarderanno la partita dalla tribuna. Non faranno parte del match Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito.

I convocati:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi.