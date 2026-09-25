Lulli, dal prestito sfumato al rinnovo grazie a Gasp

Non sono stati convocati dalle rispettive nazionali Wesley e Malen, per via di problemi fisici. E sfruttando che oggi non c'è stato allenamento - la ripresa dei giallorossi riprenderà martedì - hanno...
Partita la vendita dei biglietti per le prossime partite di campionato contro Genoa e Cagliari. La prima è in programma il 17 ottobre, la seconda il 27 ottobre, il turno infrasettimanale. Entrambe so...
Dopo le prime cinque giornate è il tempo anche di fare qualche bilancio. E nella top 11 dei giocatori del massimo campionato italiano che hanno il maggior valore sul mercato ci sono tre romanisti. In...
Attesa e trepidazione per il nuovo inizio della Nazionale italiana. La seconda Italia di Mancini ripartirà dallo Stadio Olimpico e dalla sfida contro il Belgio valida per la Nations League. Il CT ha d...
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