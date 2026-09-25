Lulli, dal prestito sfumato al rinnovo grazie a Gasp

Quattro partite da titolare, 322 minuti in Serie A e un prestito all'Avellino sfumato in estate. Il dossier su Emanuele Lulli ha oggi coordinate diverse rispetto a luglio. Il contratto scade nel 2027 e nelle ultime ore sono cominciati i primi dialoghi cn il suo entourage, lo stesso che assiste Lorenzo Pellegrini, per il prolungamento.

La Roma vuole blindarlo, anche alla luce dello spazio che gli ha concesso Gasperini in questo avvio di stagione. L'Avellino aveva lavorato concretamente per portarlo in B (...)

La Roma ha tutto l'interesse a proteggere un talento cresciuto in casa, con il suo contratto in scadenza e le possibilità che le altri big italiane gli mettano gli occhi addosso (...)

(Tuttosport)