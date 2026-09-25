Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Mancini dal primo minuto

L’Italia di Roberto Mancini è pronta ad esordire in Nations League contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. A pochi minuti dalla sfida contro i diavoli rossi, il CT azzurro ha scelto gli 11 titolari: il difensore giallorosso Mancini partirà dal primo minuto, completando il reparto con di Lorenzo, Coppola e Calafiori. Esordio per Romano a centrocampo, con Barella e Tonali confermati dall’inizio. In attacco, prima volta da titolare per Cambiaghi, insieme a Pio Esposito e Kean.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Kean, Pio Esposito, Cambiaghi.