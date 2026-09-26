Lorenzo, la via della rinascita

L'uomo in più per Gasperini. Il calciomercato estivo non ha regalato il famoso esterno e il rinforzo in avanti il tecnico lo avrà in casa. Pellegrini è pronto a tornare, o meglio lo ha già fatto perché contro Torino e Inter era nella lista dei convocati ma col Como potrà finalmente scendere di nuovo in campo. [...] Gasp ha chiesto con forza il rinnovo di Lorenzo che in estate ha detto 'no' ad una ricca proposta del Besiktas e alla chiamata di Spalletti che lo avrebbe portato volentieri alla Juventus. Ha accettato un solo anno di contratto e soprattutto è venuto incontro alla società abbassandosi lo stipendio che è passato dai 4 milioni più 2 di bonus ai 2,5 fissi più vari premi per arrivare a un massimo di 3. [...] Non è più un titolarissimo ma ha deciso di mettersi in gioco. Davanti a lui sulla trequarti ci sono i soliti Dybala e Soulé e si è aggiunto Rodrigo Mora. Ma lo spazio ci sarà anche perché in attacco la coperta è corta e da ottobre a novembre la Roma affronterà impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. [...] L'obiettivo è riconquistare la fiducia di tutti ed essere protagonista nell'annata che porterà al centenario. La passata stagione nonostante qualche difficoltà è stato il secondo miglior marcatore della squadra con sette reti tra Serie A ed Europa League. Meglio di lui solamente Malen (15) sempre più irraggiungibile per numeri e costanza nel trovare i gol. A Como punta ad entrare in campo almeno nel finale e può toccare il traguardo delle 350 presenze in maglia giallorossa, a meno uno da Tommasi e dalla dodicesima posizione nella classifica dei calciatori con più presenze. Serve il ritorno di Lorenzo 'Il magnifico' per continuare a credere nello scudetto. Chi a Como è certo di partire titolare è Dybala che vuole finalmente ritrovare il gol che gli manca da gennaio. [...] L'AFA ha invitato sia lui che Molina. Gasperini si è convinto e ha dato l'ok, la società ha alzato un muro. La volontà è quella di evitare un viaggio intercontinentale ai due calciatori a pochi giorni dalla ripresa del campionato, la decisione arriverà la prossima settimana. [...]

(Il Messaggero)