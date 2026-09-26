Lulli, si discute del rinnovo di contratto. Nei prossimi giorni un incontro a Trigoria

Diciott'anni sono pochi per promettersi il futuro, ma diciannove bastano a Lulli per legarsi alla Roma, dopo l'estate che gli ha cambiato la carriera. Sul mercato D'Amico ha cercato rinforzi sulle fasce, prima per sostituire Celik - e da quel lato è arrivato Molina - poi per garantire una riserva a Wesley. [...] E così Lulli è stato schierato titolare nelle prime quattro partite di Serie A, lui che, fino a Roma-Fiorentina del 24 agosto, non aveva ancora esordito tra i professionisti. [...] In questa sosta è impegnato con l'Under 21 di Baldini, mentre il suo agente e D'Amico hanno iniziato a discutere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il lieto fine non è in dubbio, Lulli e la Roma si vogliono reciprocamente, ma la trattativa entrerà nel vivo solo nei prossimi giorni, con un incontro a Trigoria. [...]

(Corsera)