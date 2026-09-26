Francia, Zidane su Konè: "È stato molto bravo nonostante la nuova posizione”

È pronto a tornare in campo dopo la sosta Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, in queste settimane di pausa, sta lavorando intensamente a Trigoria ed è carico per il ritorno in campo. Il...
Paulo Dybala e Nehuel Molina non viaggeranno in Argentina per l'ultima in Nazionale di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiente nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica...
La Roma Femminile sarà impegnata domani in trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico Gianpiero Piovani ha parlato alla vigilia dell’impegno delle giallorosse. Ecco le parole del tecnico giallorosso ai...
Il prossimo 27 settembre al Pala Eur, la Maxima Roma affronterà il Napoli Basket alle 18:15. E a presentare la gara ci ha pensato Francesco Totti, che sui social del club ha lanciato un messaggio: "Il...
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