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Missione Gasp: valorizzare l'investimento

La penna degli Altri
di MV
sabato, 26 settembre 2026 alle 9:50
Gasperini
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Gasperini vede «venti titolari» e su questa certezza ha edificato lo spirito encomiabile del gruppo. [...] Eppure togliere dal campo gente come Svilar, Mancini, Hermoso, Koné, Cristante, Dybala e Malen, solo per citare i big tra i big, resta un affare assai complesso. [...] Ne consegue che certi spazi sono più chiusi di altri, come stanno capendo Koulierakis, Rodrigo Mora e Castro. I cartellini di questi tre finiranno per costare al club poco più di 100 milioni di euro. [...] Il totale dell'investimento fa 102,5, una cifra davvero importante soprattutto perché soltanto Mora ha avuto per due volte (Fiorentina e Atalanta) l'occasione di giocare dall'inizio e in generale, tra tutti e tre, hanno trascorso appena 323 minuti in campo (rispettivamente 187, 31 e 105) in queste prime sei partite. [...] Dopotutto, Koulierakis, Mora e Castro hanno preso il posto di Ziolkowski, Venturino e Ferguson, in un mercato nel quale è mancata l'ala pur essendo impreziosito dall'uomo in più della retroguardia, Balerdi, e dagli switch tra Molina e Celik e tra il fedelissimo De Roon e lo scontento El Aynaoui. Un ventaglio più ampio di soluzioni permette all'allenatore di ruotare meglio gli uomini e in certi casi pure di rendere la Roma più imprevedibile. Mora, ad esempio, ha caratteristiche simili a Dybala, ma vista l'inamovibilità di Paulo potrà sempre alternarsi con Soulé (come sta facendo) garantendo due modi diversi di interpretare lo stesso ruolo, più di tecnica e rifiniture il portoghese, più di accelerazioni e cambi di passo l'argentino. Castro poi non è solamente l'alternativa di Malen. Prima o poi Donny e Santi giocheranno in coppia con un trequartista in meno, in corsa o dall'inizio, ma Gasp si chiede ancora se in questo modo potrà mantenere gli stessi equilibri. [...] E Koulierakis? Nei test in ritiro era stato tra i più positivi, da quando è iniziato il campionato la forma smagliante di Hermoso e l'ascesa di Balerdi gli hanno tolto spazio e luce. [...]
(Corsport) 

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