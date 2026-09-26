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Bologna-Roma: trasferta a rischio. Il 4 dicembre in contemporanea c'è Virtus-Partizan al PalaDozza

Campionato
di MV
sabato, 26 settembre 2026 alle 9:56
settore ospiti roma 3
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Bologna-Roma potrebbe essere disputata senza tifosi della Roma. La sera del 4 dicembre a Bologna oltre alla sfida dei giallorossi contro la squadra di Palladino sarà disputata al PalaDozza la gara di basket tra Virtus e Partizan e i due match saranno in contemporanea. Appare scontato il "no" ai tifosi nel settore ospiti del Dall'Ara. 

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