Bologna-Roma: trasferta a rischio. Il 4 dicembre in contemporanea c'è Virtus-Partizan al PalaDozza

Francesco Totti, nel suo libro Oltre, ha raccontato della proposta ricevuta da Sinisa Mihajlovic dopo l'addio alla Roma per giocare con il Torino. Le sue parole: "Francesco, vieni a darmi una mano al...
Gasperini vede «venti titolari» e su questa certezza ha edificato lo spirito encomiabile del gruppo. [...] Eppure togliere dal campo gente come Svilar, Mancini, Hermoso, Koné, Cristante, Dybala e Male...
Infortunio alla caviglia per Jamie Gittens. L'esterno del Chelsea, a lungo cercato dalla Roma durante il mercato estivo, è uscito dal campo al 39' per infortunio durante Inghilterra U21 e Kazakistan U...
C'è preoccupazione in casa Francia e Real Madrid per le condizioni di Mbappé. La stella dei Blancos, tra i prossimi avversari della Roma in Champions League, è uscito per infortunio durante Turchia-Fr...
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