Bologna-Roma: trasferta a rischio. Il 4 dicembre in contemporanea c'è Virtus-Partizan al PalaDozza

Bologna-Roma potrebbe essere disputata senza tifosi della Roma. La sera del 4 dicembre a Bologna oltre alla sfida dei giallorossi contro la squadra di Palladino sarà disputata al PalaDozza la gara di basket tra Virtus e Partizan e i due match saranno in contemporanea. Appare scontato il "no" ai tifosi nel settore ospiti del Dall'Ara.