Kvernadze, l'ala giusta sotto casa

Nella lunga estate caldissima del mercato, la Roma ha compiuto un vero e proprio giro del mondo alla ricerca dell'ala perduta. Sono stati trattati 15 calciatori per rinforzare un ruolo che il tecnico giudica carente da 15 mesi: da Greenwood a Summerville e Alajbegovic, passando per Nusa, Godts, Luis e Luiz Henrique, fino ad arrivare a El Mala, Garnacho, Ezzalzouli, Fofana, Martinelli e Mbaye, senza dimenticare gli ultimi colpi sfumati, cioè Gittens e Leweling. [...] E se girovagando per il mondo la Roma si fosse resa conto che forse sarebbe bastato guardare con più attenzione sotto casa? In effetti un'ala offensiva di piede destro che gioca a sinistra e che sa mettere insieme dribbling, fisicità, facilità di tiro, gol e strappi esiste in questa Serie A e si chiama Giorgi Kvernadze, la stella emergente di un Frosinone che sta alla Gasp maniera (l'aggressione uomo su uomo contro il Como è sembrata la summa della filosofia di GPG) e che sta scalando le gerarchie del campionato. I canarini lo hanno acquistato a luglio del 2024 dal Kolkheti Poti per una cifra vicina a un milione di euro. Oggi vale almeno venti volte tanto. Kvernadze gioca a 90 km da Trigoria ed è un talento purissimo. In sei presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia ha già segnato 5 volte, aggiungendo pure due assist al suo repertorio. [...] Per esplosività, fantasia e impatto sul campionato ricorda tanto il connazionale Khvicha Kvaratskhelia: hanno pure lo stesso agente, Mamuka Jugeli. [...] Qualche sondaggio esplorativo dal Fulvio Bernardini è già partito in direzione Ciociaria. Nel mercato invernale la società giallorossa proverà a tornare alla carica per acquistare un attaccante esterno e Kvernadze piace non soltanto per le sue qualità tecniche, ma pure perché i 23 anni sulla carta d'identità rappresentano il parametro ideale della proprietà Friedkin, che nell'ottica di una maggiore sostenibilità e nella prospettiva di abbassare i costi della rosa preferisce acquistare cartellini di calciatori under 24. Un tesoretto da 25 è nelle disponibilità di D'Amico e con questa cifra, sempre che il valore del georgiano non cresca nei prossimi mesi, il Frosinone potrebbe dare il via libera già a gennaio. [...]

(Corsport)