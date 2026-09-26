News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Kvernadze, l'ala giusta sotto casa

La penna degli Altri
di MV
sabato, 26 settembre 2026 alle 7:25
Kvernadze
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nella lunga estate caldissima del mercato, la Roma ha compiuto un vero e proprio giro del mondo alla ricerca dell'ala perduta. Sono stati trattati 15 calciatori per rinforzare un ruolo che il tecnico giudica carente da 15 mesi: da Greenwood a Summerville e Alajbegovic, passando per Nusa, Godts, Luis e Luiz Henrique, fino ad arrivare a El Mala, Garnacho, Ezzalzouli, Fofana, Martinelli e Mbaye, senza dimenticare gli ultimi colpi sfumati, cioè Gittens e Leweling. [...] E se girovagando per il mondo la Roma si fosse resa conto che forse sarebbe bastato guardare con più attenzione sotto casa? In effetti un'ala offensiva di piede destro che gioca a sinistra e che sa mettere insieme dribbling, fisicità, facilità di tiro, gol e strappi esiste in questa Serie A e si chiama Giorgi Kvernadze, la stella emergente di un Frosinone che sta alla Gasp maniera (l'aggressione uomo su uomo contro il Como è sembrata la summa della filosofia di GPG) e che sta scalando le gerarchie del campionato. I canarini lo hanno acquistato a luglio del 2024 dal Kolkheti Poti per una cifra vicina a un milione di euro. Oggi vale almeno venti volte tanto. Kvernadze gioca a 90 km da Trigoria ed è un talento purissimo. In sei presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia ha già segnato 5 volte, aggiungendo pure due assist al suo repertorio. [...] Per esplosività, fantasia e impatto sul campionato ricorda tanto il connazionale Khvicha Kvaratskhelia: hanno pure lo stesso agente, Mamuka Jugeli. [...] Qualche sondaggio esplorativo dal Fulvio Bernardini è già partito in direzione Ciociaria. Nel mercato invernale la società giallorossa proverà a tornare alla carica per acquistare un attaccante esterno e Kvernadze piace non soltanto per le sue qualità tecniche, ma pure perché i 23 anni sulla carta d'identità rappresentano il parametro ideale della proprietà Friedkin, che nell'ottica di una maggiore sostenibilità e nella prospettiva di abbassare i costi della rosa preferisce acquistare cartellini di calciatori under 24. Un tesoretto da 25 è nelle disponibilità di D'Amico e con questa cifra, sempre che il valore del georgiano non cresca nei prossimi mesi, il Frosinone potrebbe dare il via libera già a gennaio. [...]
(Corsport) 

APPENA ARRIVATO

settore ospiti roma 3

Bologna-Roma: trasferta a rischio. Il 4 dicembre in contemporanea c'è Virtus-Partizan al PalaDozza

set 26, 9:56

Bologna-Roma potrebbe essere disputata senza tifosi della Roma. La sera del 4 dicembre a Bologna oltre alla sfida dei giallorossi contro la squadra di Palladino sarà disputata al PalaDozza la gara di...

Gasperini

Missione Gasp: valorizzare l'investimento

set 26, 9:50

Gasperini vede «venti titolari» e su questa certezza ha edificato lo spirito encomiabile del gruppo. [...] Eppure togliere dal campo gente come Svilar, Mancini, Hermoso, Koné, Cristante, Dybala e Male...

gittens

Inghilterra U21, infortunio alla caviglia per Gittens: l'esterno rientra negli spogliatoi in stampelle (VIDEO)

set 26, 9:40

Infortunio alla caviglia per Jamie Gittens. L'esterno del Chelsea, a lungo cercato dalla Roma durante il mercato estivo, è uscito dal campo al 39' per infortunio durante Inghilterra U21 e Kazakistan U...

zidanereal 201920sorride1400x840

Infortunio Mbappé, Zidane: "Dovrà rientrare, ha una lesione tendinea al ginocchio"

set 26, 9:26

C'è preoccupazione in casa Francia e Real Madrid per le condizioni di Mbappé. La stella dei Blancos, tra i prossimi avversari della Roma in Champions League, è uscito per infortunio durante Turchia-Fr...

NOTIZIE POPOLARI
Kone

Valori di mercato della Serie A: tre romanisti nella Top 11

set 25, 12:02
Totti

Totti: "Mai incontrati i Friedkin per il mio ritorno alla Roma. Ho declinato l'offerta"

set 25, 17:08
big serie a logo eni

Serie A, ufficiali date e orari dalla 13a alla 19a giornata: derby il 13 dicembre alle 12:30. Roma-Juventus il 19 alle 20:45

set 25, 17:57
Screenshot_25-9-2026_131434_www.instagram.com

Malen e Wesley, cena di lusso davanti al Colosseo

set 25, 13:15
osvaldo 2025

Paura per Osvaldo: l'ex giallorosso è ricoverato in terapia intensiva

set 26, 8:04
HTFu08JWEAAbcLd

Turchia-Francia 0-1: Koné in campo per 90'. Infortunio per Mbappe (FOTO E VIDEO)

set 25, 20:11
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading