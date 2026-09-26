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Invitati anche Dybala e Molina. Roma perplessa

La penna degli Altri
di MV
sabato, 26 settembre 2026 alle 7:20
Messi e Dybala
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E alla festa di Messi la Roma rischia di essere davvero quella più rappresentata di gran lunga tra i club italiani. Perché oltre ai tre giocatori convocati da Lionel Scaloni (Soulé, Castro e Balerdi) c'è poi la situazione di Paulo Dybala e Nahuel Molina a tenere banco in casa giallorossa. Due che sono stati invitati a partecipare all'evento (insieme alle rispettive famiglie) in quanto vincitori del Mondiale 2022 e che vorrebbero esserci con tutti se stessi. [...] E allora qual è il problema? Che partecipare vorrebbe dire per Dybala e Molina andare a Buenos Aires e tornare in tre giorni (o giù di lì), dovendo affrontare oltre 22 mila chilometri in aereo. E in tutto più di 26 ore di volo, al netto poi delle fatiche intermedie, con un doppio fuso orario da smaltire il prima possibile. In più, circa 72 ore di distanza da una sfida chiave come Como-Roma, in programma domenica 11 ottobre, fondamentale per le sorti giallorosse a breve, ma forse anche a medio termine. Insomma, a tutti gli effetti una faticaccia. [...] Ed è proprio per questo che la Roma sta riflettendo sull'eventualità di mandare Dybala e Molina, seppur il club sia consapevole di quanto questo sia un evento a cui nessun argentino vorrebbe mai mancare, men che meno due che con Lionel hanno condiviso tanto. Già, anche perché nelle ultime 24-48 ore si era diffusa la notizia che fosse stato Gian Piero Gasperini a mettersi di traverso, a non gradire che i due giocatori potessero partire per una partita considerata sì importante, ma che poi a conti fatti non mette nulla di concreto in palio. Ed invece il tecnico della Roma non ha mai preso una posizione così forte e netta, per quanto ovviamente la cosa gli abbia messo addosso un po' di ansia. È invece proprio il club a non essere felicissimo che Dybala e Molina si sottopongano ad un viaggio così stressante, con un doppio fuso orario da assorbire in pochi giorni. [...] E allora ad oggi una scelta la Roma non l'ha ancora presa, almeno non in modo definitivo. Anzi, la decisione finale ci sarà la prossima settimana in base a tutta una serie di valutazioni fatte tra società, tecnico e giocatori. [...] La prossima settimana si prenderà una decisione. Messi è in attesa, Dybala e Molina ci sperano. La Roma con la testa è invece già al Como...
(Gasport) 

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