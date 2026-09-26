Il derby si giocherà il 13 dicembre alle 12:30

La Lega Serie A ha reso noto lo spartito dal 13° al 19° turno di A. Le romane chiudono il mese di novembre in pomeridiana (ore 18): sabato 28 la Lazio fa visita al Torino, domenica 29 la Roma ospita il Monza quattro giorni dopo il PSG. [...] Giallorossi a Bologna da Dovbyk venerdì 4 (ore 20.45), domenica 6 alle 15 la Lazio ritrova Sarri all'Olimpico. [...] Gasperini saluta il 2026 sfidando in casa la Juve sabato 19 alle 20.45. [...] Malen e compagni aprono a Venezia (martedì 5 gennaio, ore 18.30) il turno infrasettimanale della Befana, la sera del 6 c'è Lazio-Inter. [...] Martedì 12 alle ore 21 parte l'assalto giallorosso a una Coppa Italia che manca dal 2008. Il rivale degli ottavi è l'Hellas Verona.

(Il Messaggero)