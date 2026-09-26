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Mihajlovic e la proposta a Totti dopo l'addio alla Roma: "Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? Ti metti davanti alla difesa”

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di FedericoL
sabato, 26 settembre 2026 alle 12:01
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Francesco Totti, nel suo libro Oltre, ha raccontato della proposta ricevuta da Sinisa Mihajlovic dopo l'addio alla Roma per giocare con il Torino. Le sue parole: "Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? Cosa te ne frega, giochi ancora un anno, ti metti davanti alla difesa”. La reazione iniziale di Totti fu legata soprattutto al giudizio dei tifosi e dell’ambiente: “Ma poi la gente cosa dirà?”. Mihajlovic, però, cercò di rassicurarlo: “Alla gente ci penso io. Vieni, ti diverti tu, mi diverto io e si divertono i tifosi”.
“E che famo, er circo?”, la risposta di Totti.  Il tecnico serbo continuò a insistere, cercando di convincerlo anche attraverso il legame con la città di Torino e con la storia del club granata. “Qui è tutto magico, Francesco. C’è la storia, la passione, la gente, Superga. Ogni volta che la guardo da Torino mi commuovo. Pensa a quanto hanno sofferto i tifosi, bisogna restituire loro qualcosa. Basta una scintilla e diventa un incendio. Un bell’incendio”.

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