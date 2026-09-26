Mihajlovic e la proposta a Totti dopo l'addio alla Roma: "Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? Ti metti davanti alla difesa”

Francesco Totti, nel suo libro Oltre, ha raccontato della proposta ricevuta da Sinisa Mihajlovic dopo l'addio alla Roma per giocare con il Torino. Le sue parole: "Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? Cosa te ne frega, giochi ancora un anno, ti metti davanti alla difesa”. La reazione iniziale di Totti fu legata soprattutto al giudizio dei tifosi e dell’ambiente: “Ma poi la gente cosa dirà?”. Mihajlovic, però, cercò di rassicurarlo: “Alla gente ci penso io. Vieni, ti diverti tu, mi diverto io e si divertono i tifosi”.

“E che famo, er circo?”, la risposta di Totti. Il tecnico serbo continuò a insistere, cercando di convincerlo anche attraverso il legame con la città di Torino e con la storia del club granata. “Qui è tutto magico, Francesco. C’è la storia, la passione, la gente, Superga. Ogni volta che la guardo da Torino mi commuovo. Pensa a quanto hanno sofferto i tifosi, bisogna restituire loro qualcosa. Basta una scintilla e diventa un incendio. Un bell’incendio”.