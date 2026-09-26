Maxima Roma, Totti presenta la sfida conto il Napoli Basket: "Facciamo vedere chi siamo"

È pronto a tornare in campo dopo la sosta Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, in queste settimane di pausa, sta lavorando intensamente a Trigoria ed è carico per il ritorno in campo. Il...
Paulo Dybala e Nehuel Molina non viaggeranno in Argentina per l'ultima in Nazionale di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiente nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica...
La Roma Femminile sarà impegnata domani in trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico Gianpiero Piovani ha parlato alla vigilia dell’impegno delle giallorosse. Ecco le parole del tecnico giallorosso ai...
Tra pochi giorni, il prossimo 27 settembre, Francesco Totti compierà 50 anni. L'ex capitano festeggierà con i suoi cari a Las Vegas, come dimostra la storia pubblicata dalla compagna Noemi, dove si ve...
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