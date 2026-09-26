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Maxima Roma, Totti presenta la sfida conto il Napoli Basket: "Facciamo vedere chi siamo"

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di FedericoL
sabato, 26 settembre 2026 alle 14:12
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Il prossimo 27 settembre al Pala Eur, la Maxima Roma affronterà il Napoli Basket alle 18:15. E a presentare la gara ci ha pensato Francesco Totti, che sui social del club ha lanciato un messaggio: "Il 27 settembre al Pala Eur facciamo vedere chi siamo. Daje Maxima Roma"

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