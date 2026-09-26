Instagram, Pellegrini: "La vera felicità è essere in pace con chi sei"

È pronto a tornare in campo dopo la sosta Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, in queste settimane di pausa, sta lavorando intensamente a Trigoria ed è carico per il ritorno in campo. Il numero 7, inoltre, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram degli ultimi giorni, con scritto: "La vera felicità è essere in pace con chi sei"