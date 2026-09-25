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Partita la vendita dei biglietti per le partite contro Genoa e Cagliari

Biglietti
di R.P.
venerdì, 25 settembre 2026 alle 12:10
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Partita la vendita dei biglietti per le prossime partite di campionato contro Genoa e Cagliari.  La prima è in programma il 17 ottobre, la seconda il 27 ottobre, il turno infrasettimanale. Entrambe sono in programma alle 20:45. 

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