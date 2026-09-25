Partita la vendita dei biglietti per le partite contro Genoa e Cagliari

👉 È partita la vendita per le partite di campionato in casa contro Genoa e Cagliari 🏟️



🗓️ Le gare sono in programma il 17 e il 27 ottobre, entrambe alle 20:45



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