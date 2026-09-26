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Ghoulam: "Spero che la Roma vinca lo scudetto. Gasperini ha cambiato il calcio" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
sabato, 26 settembre 2026 alle 17:58
ghoulam
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Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto e sul campionato di Serie A in corso, spendendo parole d'elogio per la Roma e per Gian Piero Gasperini: “Gasperini è un grandissimo e ha cambiato il calcio. Oggi tutti lo seguono. Il suo gioco è propositivo, offensivo e richiede grande capacità fisica. Ero sempre curioso di vederlo in una squadra con 18 giocatori dello stesso livello per fare cambi senza perdere intensità. Ecco, oggi stiamo vedendo una grande Roma”, ha dichiarato l'ex calciatore.
Sulla lotta per il titolo, Faouzi Ghoulam ha aggiunto: “Scudetto? Anche io, che ho tanti amici romanisti, mi auguro possa vincerlo. Vorrei che i romanisti possano vivere quanto hanno vissuto i napoletani. Attenzione, però: io resto sempre tifoso del Napoli”.
Parlando delle possibili outsider e pretendenti al vertice, l'esterno si è soffermato sul Como: “Direi che può lottare per il primo posto, come Inter e Roma, ma ho solo un dubbio. Al Como manca quello che hanno le grandi piazze, ovvero l'abitudine alla vittoria. Le pressioni cambiano se devi vincere ogni domenica”. Infine, una battuta sulla situazione del Napoli: “Per ora è un passettino dietro le altre, ma solo perché ha cambiato allenatore”.
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