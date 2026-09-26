Nations League, l'Irlanda scenderà in campo contro Israele: la maggioranza dei calciatori vota a favore dopo le discussioni interne

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto e sul campionato di Serie A in corso, spendendo parole d'elogio per...
Arriva il verdetto ufficiale sulle condizioni dell'attaccante francese tramite il comunicato diramato dal club spagnolo: "A seguito dei test effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai serv...
È pronto a tornare in campo dopo la sosta Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, in queste settimane di pausa, sta lavorando intensamente a Trigoria ed è carico per il ritorno in campo. Il...
Paulo Dybala e Nehuel Molina non viaggeranno in Argentina per l'ultima in Nazionale di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiente nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica...
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