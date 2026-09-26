Nations League, l'Irlanda scenderà in campo contro Israele: la maggioranza dei calciatori vota a favore dopo le discussioni interne

Clima di tensione in casa della Nazionale irlandese in vista della sfida di UEFA Nations League contro Israele. La partecipazione della squadra alla partita è stata seriamente messa in discussione a causa della forte contrarietà di diversi calciatori a scendere in campo.

La situazione ha provocato il caos nel ritiro, con l'annullamento temporaneo di una sessione di allenamento e il rinvio della conferenza stampa della vigilia. Per risolvere l'impasse, la federazione e lo staff tecnico hanno indetto una votazione interna all'interno dello spogliatoio: la maggioranza dei giocatori si è espressa a favore della disputa dell'incontro.

“La partita si giocherà, ci alleneremo e ci saranno ulteriori discussioni stasera e probabilmente domani. È una situazione particolare e stiamo cercando di limitare i danni”, ha dichiarato il ct Heimir Hallgrimsson.

Per quanto riguarda i dettagli della gara, che si disputerà in campo neutro in Ungheria, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria delle vittime, mentre è probabile che vengano evitati i tradizionali protocolli prepartita come la stretta di mano e lo scambio dei gagliardetti.