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Nations League, l'Irlanda scenderà in campo contro Israele: la maggioranza dei calciatori vota a favore dopo le discussioni interne

Nazionali
di Paolo Rosi
sabato, 26 settembre 2026 alle 18:25
ireland
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Clima di tensione in casa della Nazionale irlandese in vista della sfida di UEFA Nations League contro Israele. La partecipazione della squadra alla partita è stata seriamente messa in discussione a causa della forte contrarietà di diversi calciatori a scendere in campo.
La situazione ha provocato il caos nel ritiro, con l'annullamento temporaneo di una sessione di allenamento e il rinvio della conferenza stampa della vigilia. Per risolvere l'impasse, la federazione e lo staff tecnico hanno indetto una votazione interna all'interno dello spogliatoio: la maggioranza dei giocatori si è espressa a favore della disputa dell'incontro.
“La partita si giocherà, ci alleneremo e ci saranno ulteriori discussioni stasera e probabilmente domani. È una situazione particolare e stiamo cercando di limitare i danni”, ha dichiarato il ct Heimir Hallgrimsson.
Per quanto riguarda i dettagli della gara, che si disputerà in campo neutro in Ungheria, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria delle vittime, mentre è probabile che vengano evitati i tradizionali protocolli prepartita come la stretta di mano e lo scambio dei gagliardetti.

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