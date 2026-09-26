Real Madrid, l'esito degli esami di Mbappé: iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro, potrebbe rientrare con la Roma (COMUNICATO)

Arriva il verdetto ufficiale sulle condizioni dell'attaccante francese tramite il comunicato diramato dal club spagnolo: "A seguito dei test effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai servizi medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. In attesa di evoluzione". I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 10-12 giorni. A circa due settimane dalla sfida di Champions League contro la Roma, la presenza dell’attaccante resta dunque da valutare, ma Mbappé potrebbe riuscire a scendere regolarmente in campo.

(realmadrid.com)

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Momento di apprensione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian Mbappé. L'attaccante francese è rientrato nella capitale spagnola dopo aver rimediato un infortunio al ginocchio sinistro nel corso dell'incontro di UEFA Nations League disputato dalla sua Nazionale contro la Turchia.

Il problema fisico è occorso proprio in occasione della realizzazione del gol che ha deciso la sfida: dopo il tiro, il giocatore ha accusato un fastidio che lo ha costretto a chiedere il cambio. Nelle immagini del suo arrivo a Madrid, trasmesse da El Chiringuito, l'attaccante è stato immortalato mentre indossa una felpa nera con cappuccio, fermandosi brevemente a firmare autografi per alcuni tifosi presenti e apparendo in grado di camminare normalmente.

Le merengues attendono ora l'esito degli esami strumentali approfonditi per stabilire con precisione l'entità del problema al ginocchio e i conseguenti tempi di recupero. Resta da valutare quindi la sua presenza per il match di Champions League contro la Roma.