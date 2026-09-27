Mbappé ko, lascia il ritiro dei Bleus. Salta gli azzurri ed è a rischio Roma

Salgono le vittime della sosta per le nazionali, l'ultima è Mbappé, che ha dovuto lasciare il ritiro della Francia per un infortunio accusato nella gara contro la Turchia. Il Real lo ha sottoposto ieri ad esami che hanno evidenziato un'ipertensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Poteva andare molto peggio, invece Mourinho potrà riaverlo in campo nel giro di 10-12 giorni.

A rischio anche la partita di Champions contro la Roma del 14 ottobre, potrebbe tornare però per il Clasico contro il Barcellona del 25 al Campo Nou.

(Il Messaggero)