Ottobre caldo: Inter e Milan puntano il derby. La Roma ha Como, Real e Napoli

Un ottobre caldo. Le italiane impegnate in Europa ripartono con 7 partite in 23 giorni. Le tre settimane di pausa per fare spazio alle nazionali sono una specie di vacanza emotiva, un riposo del cuore per preparare la mini-maratona della stagione. Sarà un ottobre caldissimo per le nostre grandi (...)

Non sarà comunque necessario aspettare troppo per far palpitare i cuori. Alla ripresa c'è subito Como-Roma, test per due con vista scudetto. Fabregas e Gasperini lo affrontano al massimo delle loro possibilità. Nella stagione scorsa successo giallorosso all'andata, vittoria lariana al Sinigaglia che proiettò il Como nelle zone alte della classifica. Anche la prosecuzione dirà meglio le reali possibilità delle due squadre. La Roma trova il Real Madrid in Champions, poi il Genoa e lo Slovan, un altro scontro diretto contro il Napoli per chiudere il mini ciclo con Cagliari e Udinese. Gasp cercherà la prova definitiva della profondità della sua rosa.

(Gasport)